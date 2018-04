Roma, 27 apr. - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Angelino Alfano è oggi a Bruxelles per la ministeriale dei Ministri degli Esteri della NATO. A margine della riunione, il ministro avrà un colloquio (alle 17.30) con il Segretario di Stato americano Mike Pompeo. In agenda le relazioni NATO-Russia, le spese per la difesa, Iran e Balcani occidentali.