Daimler Mercedes, più volumi vendite e ricavi, utile I trim -11%

Roma, 27 apr. - Volumi di vendite e fatturato in crescita nel primo trimestre per il gruppo Daimler Mercedes. Con una nota, la società riporta di aver venduto 806.905 veicoli, il 7% in più rispetto allo stesso periodo di un anno prima, mentre i ricavi, a quota 39,785 miliardi di euro, sono cresciuti del 3%. Gli utili netti hanno invece segnato una contrazione dell'11% a 2,354 miliardi di euro. La società imputa questa dinamica all'andamento sfavorevole dei cambi valutari e al venir meno di poste una tantum positive nello stesso periodo dello scorso anno.

"Puntiamo a consolidare ulteriormente la nostra posizione sul segmento premium, abbiamo grandi progetti per il futuro", ha affermato il presidente Dieter Zetsche, citato nella nota. A metà mattina le azioni del gruppo segnano un più 0,28% a 65,21 euro.