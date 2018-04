Governo, Salvini: non lascerò Berlusconi

Spilimbergo (Pn), 27 apr. - "I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà, non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora: non faccio come Renzi o Di Maio". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro elettorale a Spilimbergo (Pn).

"Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra", ha precisato Salvini. "Lasciare Berlusconi non è l'unica strada per fare il governo: non cedo a veti, controveti e capricci. Il centrodestra ha vinto con un programma comune e siamo ben disponibili a dialogare con i secondi arrivati ma non con i terzi", ha aggiunto ancora il leader del Carroccio.

"Se Mattarella regala agli italiani una settimana di telenovela su Renzi e Di Maio non so cosa possono scrivere i giornali per una settimana. E così riempiono le pagine con ipotesi non vere che ci riguardano", ha concluso.