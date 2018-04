Summit Coree, i discorsi di apertura dei due leader

Roma, 27 apr. - Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno aperto stamani la prima sessione di colloqui dell'atteso summit intercoreano con brevi indirizzi di saluto. La Corea del Sud ha fornito ufficialmente i testi dei due discorsi, anche in inglese. Eccone il contenuto in italiano:

(Kim Jong Un) "Le attese sono elevate e noi abbiamo imaparato una lezione dai tempi precedenti: anche se abbiamo buoni accordi, ma la realizzazione di questi non segue, deludono il popolo che ha avuto alte attese. Io spero che gli 11 anni che abbiamo perso in passato fino a ora non siano buttati e possiamo incontrrarci più spesso e mettere le nostre menti assieme, allora questi 11 anni non saranno buttati. Io spero che scriveremo un nuovo capitolo tra noi. Io credo che saremo in grado di avere un nuovo inizio e con questo impegno sono venuto a questa riunione".

(Moon Jae-in) "La primavera sta scoppiando in Corea del Sud. Io credo che il nostro incontro sia importante per tutti noi. Questo naturalmente significa che abbiaqmo un pesante fardello sulle nostre spalle. Compagno Kim, per la prima volta nella nostra storia hai attraversato la linea di demarcazione militare. Questa nonh è più un simbolo di divisione, ma un simbolo di pace. Vorrei testimoniare la decisione coraggiosa e audace che hai preso, presidente Kim".