Bce, si limano le attese di inflazione di esperti settore privato

Roma, 27 apr. - Si indeboliscono leggermente le attese di inflazione e ccrescita tra gli esperti di finanza e economici dell'area euro, secondo l'ultima rilevazione trimestrale della Bce, la Survey of professional forecasters. Sul caro vita ora stimano in media un 1,5 per ceno quest'anno, seguito da un 1,6 per cento nel 2019 e un 1,7 per cento nel 2020. L'attesa media su 2019 e 2020 risulta di 0,1 punti percentuali inferiore ai livelli di tre mesi fa.

Sulla crescita ora le attese medie sono del 2,4 per cento quest'anno, 2 per cento sul 2019 e 1,6 per cento nel 2020. In questo caso i dati su 2018 e 2019 sono di 0,1 punti più alti di tre mesi fa mentre quello sul 2020 è di un decimale più basso.