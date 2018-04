Immigrati, Salvini: da Def 2018 più soldi dell'anno scorso

Gradisca d'Isonzo (Go), 27 apr. - "Il governo uscente Gentiloni ha appena messo giù il suo piano economico per il 2018 - ed è per questo che io vorrei andare al governo domani mattina, sperando che la smettano di litigare Di Maio e Berlusconi, Berlusconi e Di Maio - mettendo a bilancio, per gli immigrati, più soldi dell'anno scorso: 5 miliardi di euro". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, all'esterno del centro di accoglienza per immigrati di Gradisca d'Isonzo (Go).

"Non si capisce come mai diminuiscono gli sbarchi, così dicono, e la spesa è aumentata - ha aggiunto Salvini - non sembra strano che sbarchino di meno e costino di più? C'è qualcuno che ci stramangia". "E di quale governo stanno parlando a Roma in queste ore? Pd-5 Stelle, 5 Stelle-Pd", ha concluso.