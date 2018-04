Governo, Salvini: o si mantiene patto con italiani o si voti

Gradisca d'Isonzo (Go), 27 apr. - "O si può mantenere il patto preso con gli italiani o tanto vale chiedere la fiducia e andare a votare senza mediazioni". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, all'esterno del Cie di Gradisca d'Isonzo (Go).

"Io, rispetto alle elezioni del mese scorso, non cambio di un millimetro: coerenza, lealtà, fiducia in voi. Non si tradisce, non si cambia, si rispettano gli impegni, si vogliono mantenere le promesse senza passare da destra a sinistra, da sinistra a destra, a giorni alterni", ha aggiunto Salvini.

"O si può mantenere fede agli impegni e al programma presi con voi, o si vota. Non esistono governi che fanno tornare al potere i perdenti, i Renzi, le Boschi, le Serracchiani, i Gentiloni, gli Alfano", ha concluso il leader del Carroccio.