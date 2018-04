Governo, Tajani: mi auguro che non si torni al voto

Trieste, 27 apr. - "Mi auguro che non si torni al voto ma non credo che Cinque stelle e Pd siano compatibili, né in base ai programmi né alle identità, soprattutto dopo aver combattuto per anni". Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, in un'intervista a "Il Piccolo" di Trieste.

"Ciò non esclude altre possibilità: il popolo italiano ha votato per il centrodestra - ha continuato - in Spagna il governo non ha la maggioranza in Parlamento ma trova consenso volta per volta su singole decisioni. È in gioco il programma della coalizione: confido nella capacità di Mattarella di sciogliere i nodi".