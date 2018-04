Fvg, Salvini: votando Lega si manda a casa il Pd

Gradisca d'Isonzo (Go), 27 apr. - "Votando Lega in tutto il Friuli Venezia Giulia, domenica si manda a casa definitivamente la Serracchiani e tutta la compagnia del Partito Democratico che in questi cinque anni in Friuli Venezia Giulia ne ha combinate di tutti i colori, chiudendo ospedali, moltiplicando costi, spese e poltrone e accogliendo immigrati ovunque". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook all'esterno del centro di accoglienza di profughi a Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia.

"Come si fa a dialogare con il Partito Democratico che pensa che ogni comune friulano e italiano debba avere un centro di accoglienza per immigrati? Bisogna non essere molto a posto per farsi del male da soli", ha concluso Salvini.