Summit Coree, Giappone si augura che vi sia un progresso

Roma, 27 apr. - Il Giappone si augura che il summit intercoreano in corso oggi porti un progresso verso "una soluzione complessiva delle diverse sfide, come i rapimenti, la questione nucleare e missilistica". L'ha detto il capo di gabinetto Yoshihide Suga, che fa da portavoce del governo, in una conferenza stampa.

Il Giappone è apparso, in queste settimana, il partner più scettico rispetto alla distensione in atto tra le due Coree e tra Corea del Nord e Stati uniti.

Tokyo, tra le altre cose, chiede una soluzione per l'annosa vicenda dei cittadini giapponesi rapiti da agenti nordcoreani tra gli anni '70 e '80, dei quali ancora non si conosce la sorte.