Confcommercio: in calo costo energia II trim. imprese terziario

Roma, 27 apr. - L'Indice Costo Energia Terziario-Elettricità (ICET-E), che misura l'andamento della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dai profili tipo di imprese del settore dei servizi, segna, per il II trimestre 2018, un calo del 7,5% rispetto al trimestre precedente dovuto, prevalentemente, all'andamento del mercato all'ingrosso. E' quanto rileva la Confcommercio che ricorda che l'Autorità prevede, infatti, per il II trimestre, un forte calo dei prezzi all'ingrosso di energia e le nuove componenti tariffarie comportano un calo medio del 22% sui costi delle imprese per l'acquisto di energia.

I prezzi all'ingrosso sono scesi del 15,8% dal 2010 mentre la spesa lorda delle imprese è salita del 16,3% toccando il massimo del 34% nel I trimestre del 2014. I benefici della concorrenza sul mercato all'ingrosso, si legge nella nota dell'associazione, sono stati annullati da un continuo aumento di sussidi presenti in fattura.

Analizzando l'incidenza delle diverse componenti sulla spesa lorda per l'elettricità, conclude Confcommercio, si riscontra il preoccupante peso delle componenti fiscali che toccano quota 55,6% (accise+oneri+Iva) e il modesto peso della componente materia prima (27,2%), ricordiamo unica componente dove si producono gli effetti della concorrenza.