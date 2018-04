Governo, Morani (Pd): no ad accordo con M5S, Fico è andato oltre

Roma, 27 apr. - "Il mio è un no evidente all`accordo" tra Pd e M5S "perché, al di là delle offese personali che passano in secondo piano rispetto alla politica che si deve occupare dell`interesse collettivo, siamo totalmente diversi sui contenuti e sulle politiche". Lo ha detto Alessia Morani, deputato Pd, in una intervista a Tiscalinews.

Morani ha commentato le dichiarazioni di ieri del presidente della Camera Roberto Fico. "Con il massimo rispetto - ha rilevato - dico che ha attribuito agli incontri e alle parole di questi giorni un significato che non esiste. Fico si è spinto oltre la realtà oggettiva dei fatti". Certo, ha aggiunto Morani, "il Pd ha avviato un percorso di riflessione democratico per decidere se aprire il tavolo. Ancora non sappiamo se sarà aperto. Mi pare una differenza sostanziale. Colpisce che non sia stata colta. O sottovalutata". E "in una trattativa così complicata, in piena evoluzione, un fraintendimento del genere da parte della terza carica dello Stato è quantomeno segno di scarsa cautela".

In ogni caso, ha chiarito Morani, "la stragrande maggioranza non ne vuole proprio sapere di un accordo con i 5 Stelle: più di un militante mi ha chiesto: 'In quel caso, dove restituisco la tessera?'".

Dalla Direzione del 3 maggio "mi attendo una decisione unitaria. Sarebbe saggio e opportuno evitare conte e divisioni. E fare, anche così, il gioco dei nostri avversari politici". Anche se, è bene non dimenticarlo ha sottolineato Morani, "esiste una parte del Pd che ritiene necessario per il Paese fare anche questo sacrificio".

Comunque Morani non ha dubbi, "sono certa che i due, Salvini e Di Maio, continuino a parlarsi in nome di un progetto di governo. Non possiamo dimenticare come si siano spartiti in cinque minuti tutti gli incarichi di peso di Camera e Senato".