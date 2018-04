Summit Coree, Moon e Kim piantano pino della pace

Roma, 27 apr. - Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, impegnati oggi nello storico terzo summit intercoreano, hanno piantato un alberello di pino nel villaggio dell'armistizio di Panmunjom, dove si tiene il vertice.

L'albero, che secondo la presidenza sudcoreana, rappresenta "la pace e la prosperità" è stato posto lungo "la linea di demarcazine militare militare, che è simbolo dello scontro e della divisione da 65 anni", cioè dalla firma dell'armistizio che ha sospeso la guerra di Corea nel 1953.

In seguito Kim e Moon hanno inaugurato una grande targa che auspica la pace e la prosperità per la Penisola coreana.

I due leader, in seguito, si sono avviati da soli lungo una stradina, parlando tra loro, per poi sedersi su una panchina. Il summit è trasmesso in diretta, senza audio.