Studente Usa torturato, i genitori fanno causa alla Nordcorea -2

New York, 27 apr. - Il ragazzo morì a 22anni nel giugno 2017 su suolo Usa, poco dopo il suo rilascio concesso (mentre si trovava in coma) da Pyongyang, dove era stato detenuto per 17 mesi. Il giovane Warmbier era uno studente dell'Università della Virginia che aveva tutte le carte in regola per diventare una stella del calcio.

Con la loro denuncia lunga 22 pagine, i genitori di Warmbier vogliono che il regime di Kim risponda della morte del loro figlio. Il fatto che lo scorso novembre l'amministrazione Trump avesse aggiunto la Corea del Nord nel'elenco degli stati sponsor del terrorismo ha spianato la strada all'azione legale.