Coldiretti: dalle api con il Gps ai micro ortaggi -2

Roma, 27 apr. - L`innovazione però arriva anche dalla terra come dimostra - spiega la Coldiretti - l`esperienza imprenditoriale di Stefania Cannone che in Puglia produce micro ortaggi, dalla rucola alla borragine, dalle cime di rapa al cavolo rosso, dai ravanelli alle lenticchie, rarissimi e utilizzati soprattutto da grandi chef e food blogger con piantine raccolte nella fase immediatamente successiva al germoglio nel momento in cui i livelli di vitamine sono cinque volte superiori rispetto alle piante adulte. I giovani sanno reagire anche ai cambiamenti climatici come dimostra l`idea di Letizia Marcenò e Andrea Passanisi di produrre rispettivamente banane a Palermo e avocado biologici a Giarre, ai piedi dell`Etna, da esportare poi in tutta Europa. Mentre da una zona complessa come l`Aspromonte calabrese, nell`azienda di Pasqualina Tripodi è nata la prima linea di agrigioielli con noccioli d`oliva, pigne, cortecce, frutta, rami e foglie. Ma dalla terra- continua la Coldiretti - nasce anche l`innovativa produzione di fiori commestibili di Tiziana De Febbo: dalla begonia alla borragine, dalla calendula al garofano, dal geranio alla lavanda e alla salvia dei prati, fino alla più nota rosa. I fiori da mangiare - ricorda la Coldiretti - sono si possono usare non solo nelle insalate ma anche per insaporire piatti di pasta fredda o secondi a base di carne e essiccati per aromatizzare il sale.

Da uno sguardo ai consumi dei giovani nasce l`intuizione di Bernardino Nardelli che ha creato il primo ketchup contadino made in Puglia tutto naturale visto che per conservante ha l'aceto di vino e a colorare ci pensano i pomodori della sua terra, oltre a cipolla, sedano e capperi a km zero. Ma nel suo agri laboratorio Nardelli produce anche pasta di pomodoro e sughi pronti, sott'oli in extravergine d'oliva, paté, confetture e marmellate. E ancora - continua la Coldiretti - c`è che riesce a trasformare uno scarto aziendale e una spesa per lo smaltimento in un business come Paola Tortorelli che, finiti gli studi, ha deciso di ritornare alla campagna e alle sue greggi e che con l`aiuto della sorella Rosa ha diversificato l`attività aziendale trasformando la lana delle sue pecore da rifiuto speciale a bambole e bomboniere contadine completamente realizzate a mano, ma anche sciarpe e cappelli, indumenti per bambini e oggetti vari colorati con i pigmenti estratti dalle piante del territorio.

Anche Nunzia Tinelli ha deciso di affiancare alla tradizionale spremitura del suo ottimo olio extravergine qualcosa di più e ha trovato una strada innovativa nella produzione di cosmetici naturali dalle olive, dalle saponette alle creme, dai balsami agli shampoo. Gabriele Mazzarella invece - prosegue la Coldiretti - produce liquori da antiche ricette di famiglia, coniugando tradizione e innovazione utilizzando sia la pelatura delle scorze a mano lavorate in giornata sia il metodo "a caduta" che consiste nel posizionare in sospensione le scorze all'interno di un boiler sigillato contente alcool dando al prodotto finale un aroma unico. Ma c`è poi chi ha scelto di unire l`attività tradizionale a quella di agrichef mettendo alla prova una passione che va dalla terra alla tavola passando per una cucina che usa prodotti locali, ricette tradizionali e innovazione.

"L`agricoltura può offrire opportunità occupazionali sia a chi cerca un lavoro stabile alla guida di una azienda sia per chi vuole cogliere la possibilità di una esperienza di lavoro stagionale a contatto con la natura" ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che "l`allargamento dei confini tradizionali dell`attività agricola offre oggi grandi spazi per la creatività e le idee innovative, dal campo alla tavola".