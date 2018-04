Coldiretti: dalle api con il Gps ai micro ortaggi

Roma, 27 apr. - Dai micro ortaggi agli agri gioielli, dai droni per l`air force anti parassiti sul mais al "Grande Fratello" dei pascoli passando per le api con il GPS, dai frutti tropicali made in Italy al ketchup contadino, dai fiori nel piatto alle bambole green salvate dalla discarica, sono solo alcune delle curiosità che dimostrano la creatività contadina e lo spirito imprenditoriale dei giovani che uniscono tradizione e innovazione allargando i confini dell`attività agricola come dimostrano le novità presentate dalla Coldiretti al primo "Open Day dell`agricoltura" italiana per vivere un giorno da contadino sui trattori, nelle fattorie didattiche, nelle cucine o con gli animali in Puglia a Bari nel lungomare Imperatore Augusto a Bari.

Le nuove generazioni - sottolinea la Coldiretti - sono il motore dell`agricoltura del futuro con una crescita del 6% nel 2017 per un totale di 55.121 imprese agricole italiane condotte da under 35 che pone l`Italia al vertice nell`unione Europea. Le aziende agricole dei giovani - ricorda la Coldiretti - possiedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, un fatturato più elevato del 75 per cento della media e il 50 per cento di occupati per azienda in più. I giovani agricoltori - rileva la Coldiretti - usano il web e la tecnologia, 1 su 4 è laureato e conosce, almeno a livello scolastico, una o più lingue straniere, di solito l`inglese, mentre 8 su 10 sono abituati a viaggiare e andare all`estero, una caratteristica che permette di raggiungere e inserirsi in nuovi mercati e di mandare i propri prodotti in giro per il mondo.

Un "curriculum" che assicura una grande capacità di innovazione come dimostrano tanti giovani da nord a sud dell`Italia. Carlo Maria Recchia sui suoi campi di mais corvino usa i droni per la lotta integrata contro i parassiti infatti - spiega la Coldiretti - attraverso una speciale "bio air force" due volte l`anno bombarda i parassiti con un insetto antagonista che li distrugge. Fra le novità sull`uso della tecnologia in agricoltura - continua Coldiretti - c`è poi un vero e proprio Grande Fratello creato da Emanuele Nobile attraverso un dispositivo elettronico che controlla i movimenti delle mucche al pascolo per capire se sono soddisfatte o se invece devono cambiare prato e foraggio. Ma preziosa è anche l`idea di Daniele Montalbano di installare l`antifurto per le arnie delle sue api, un dispositivo che avverte sul cellulare in caso di tentativo di furto e segue le arnie rubate attraverso un sistema GSP. E sul fronte della tracciabilità non manca neppure il QR Code che Lorenzo Pupo ha messo sulle sue patate per sapere tutto dei tuberi che si portano in tavola.

