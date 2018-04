Borsa, Eni -0,76% in avvio di seduta dopo risultati I trimestre

Roma, 27 apr. - Avvio di contrattazioni in ribasso dello 0,76 per cento per l'Eni a Milano, a 16,05 euro per azione. La società ha chiuso il primo trimestre del 2018 con un fatturato in lieve moderazione a 17,932 miliardi di euro, lo 0,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo di un anno prima (18,047 mld), mentre gli utili netti hanno mostrato una limatura del 2% a 946 milioni di euro. L'utile operativo ha però segnato un balzo del 29,8 per cento a 2,38 miliardi di euro, secondo quanto riporta Eni con una nota.