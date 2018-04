Gradisca d'Isonzo (Go), 27 apr. - Blitz di Matteo Salvini, leader della Lega, al Cie di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia, un "centro commerciale di carne umana", come ha definito lui stesso, con 600 ospiti.

"Appena il Pd e i Cinque Stelle finiranno questa stucchevole telenovela di un finto governo e questo esecutivo potrà tornare a noi - ha detto Salvini - centri come questi vanno chiusi", perché "sono centri di guadagno sulla pelle di presunti profughi".