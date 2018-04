New York, 27 apr. - I ricavi sono cresciuti del 14% a 6,03 miliardi di dollari, oltre le stime pari 5,93 miliardi. Le vendite comparate su scala mondiale sono aumentate del 2%, oltre il +1,8% calcolato dal mercato. Anche nelle Americhe e in Usa è stato registrato un +2% mentre in Cina c'è stato un +4%.

Il titolo ha sofferto ieri nel dopo mercato un calo di oltre il 2%. La seduta era finita in aumento di quasi il 3% a 59,38 dollari.