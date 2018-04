Starbucks: conferma stime ma incertezza da formazione... -2

New York, 27 apr. - Intanto, come spiegato dall'a.d. in un comunicato, "ancora una volta Starbucks ha messo a segno risultati finanziari record, grazie all'accelerazione delle attività nelle Americhe (specialmente in Usa), alla performance che in Cina continua a essere forte e alla crescità maggiore degli ultimi cinque trimestri delle vendite comparate in Giappone".

Nei tre mesi chiusi il primo aprile scorso, l'azienda ha registrato profitti netti per 660,1 milioni di dollari, o 47 centesimi per azione, in lieve rialzo rispetto ai 652,8 milioni, o 45 centesimi, dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Al netto di voci straordinarie, gli utili sono passati a 53 centesimi da 45 centesimi, come previsto dagli analisti. (Segue)