Governo, Pittella: accordo con M5S? Distanze abissali

Potenza, 27 apr. - Affida il suo pensiero alle pagine del partitodemocratico.it il senatore lucano del Pd Gianni Pittella sul possibile accordo di governo tra Partito democratico e 5 stelle. In attesa della direzione nazionale dem del prossimo 3 maggio, Pittella rimarca "le distanze abissali" coi grillini, pur ammettendo che "la politica é fatta di dialogo e confronto".

"Come ci insegna Giorgio Napolitano, nella nostra concezione della democrazia il confronto deve essere sempre possibile, con tutte le forze politiche. Anche con i 5 Stelle", dice il senatore, aggiungendo che "però guardiamo in faccia la realtà, c'è una abissale differenza programmatica fra noi e i grillini. In politica mai dire mai, però ad oggi divergiamo troppo sulle misure prese dai governi Renzi e Gentiloni, sul lavoro, sull'Europa e sull'idea stessa di democrazia".