Amazon record a Wall Street: conti battono di gran lunga le... -3

New York, 27 apr. - Per il secondo trimestre del 2018 Amazon conta di mettere a segno ricavi per 51-54 miliardi, cifre che equivarrebbero a una crescita del 34-42% rispetto al secondo trimestre del 2017. Gli analisti avevano calcolato un fatturato di 52,5 miliardi. I profitti operativi dovrebbero attestarsi tra 1,1 miliardi e 1,9 miliardi di dollari rispetto a quelli pari a 628 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Le stime del mercato erano per un dato di 1,01 miliardi. Nel dopo mercato, ieri il titolo Amazon è volato di quasi il 7% a 1.621 dollari, un record; la seduta era finita in aumento di quasi il 4% a 1.517,96 dollari con una capitalizzazione di 734,9 miliardi. Il bilancio da inizio anno è arrivato a un +29,8% e quello degli ultimi 12 mesi a un +67%.