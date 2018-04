Amazon record a Wall Street: conti battono di gran lunga le... -2

New York, 27 apr. - A fare da traino alle vendite è stata ancora una volta Amazon Web Services (AWS): dalla divisione di cloud computing sono arrivati ricavi per 5,442 miliardi, in aumento dai 3,661 miliardi dell'anno precedente e sopra le attese degli analisti ferme a 5,25 miliardi. Il Ceo e fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in una nota ha detto che "AWS ha avuto il vantaggio insolito di avere iniziato sette anni in anticipo rispetto alla concorrenza e il team dedicato non ha mai rallentato il passo. Di conseguenza, i servizi AWS sono di gran lunga i più evoluti e i più ricchi di funzionalità". Secondo Bezos, che personalmente possiede il Washington Post tanto criticato da Donald Trump insieme ad Amazon, "AWS permette agli sviluppatori di fare più cose e continua a migliorare di giorno in giorno. E' per questo che osserviamo un'accelerazione notevole della crescita di AWS da due trimestri di fila". (Segue)