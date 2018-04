Coldiretti: corsa alla terra per 30mila giovani

Roma, 27 apr. - Con un ritorno epocale, che non avveniva dalla rivoluzione industriale, è corsa alla terra per quasi 30mila giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l`insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell`Unione Europea, con ben il 61% concentrato al sud e nelle isole e il 19% al centro e il resto al nord. E` quanto emerge dallo studio della Coldiretti "Ritorno alla Terra" presentato al primo "Open Day dell`agricoltura" italiana per vivere un giorno da contadino sui trattori, nelle fattorie didattiche, nelle cucine o con gli animali organizzato in Puglia a Bari nel lungomare Imperatore Augusto a Bari.

"E` in atto un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che "il mestiere della terra non è più considerato l`ultima spiaggia di chi non ha un`istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per giovani generazioni istruite e con voglia di fare tanto". Lo dimostra il fatto che - ha precisato Moncalvo - le domande ad oggi presentate già superano di circa il 44% il totale degli insediamenti previsti per l`intera programmazione fino 2020 secondo l`analisi della Coldiretti sui dati regionali.

Secondo un recente sondaggio Coldiretti/Ixè, nel 57 per cento dei casi oggi preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che lavorare in una multinazionale (18 per cento) o fare l`impiegato in banca (18 per cento). Per sostenere gli aspiranti colleghi imprenditori, i giovani della Coldiretti hanno costituito anche una speciale task force che opera a livello territoriale con tutor, corsi di formazione e consigli per accesso al credito. Un percorso in 10 mosse per avere successo nei campi: il primo passo è avere un`idea d`impresa ben chiara sulla tipologia di imprenditore che si intende diventare intorno alla quale costruire un progetto di sviluppo, poi bisogna studiare bene territorio, risorse disponibili, mercato, concorrenti e normative vigenti, quindi si entra nella fase della progettazione vera e propria con la verifica della fattibilità redigendo con l`aiuto di adeguati specialisti un business plan in grado di conferire credibilità al progetto e consentire la richiesta di finanziamento che rappresenta la quinta tappa del percorso insieme alle verifica successiva della possibilità di accesso a risorse private o pubbliche, una volta individuato l`istituto di credito al quale appoggiarsi o il bando pubblico al quale concorrere. Le ultime fasi sono la ricerca delle garanzie necessarie alla concessione dei finanziamenti anche con la consulenza e la collaborazione di CreditAgri, il sistema di garanzia della Coldiretti per le aziende agricole. Il traguardo, che diventa poi il punto di partenza dell`impresa, è la realizzazione del progetto per la quale servono energia, entusiasmo e concentrazione, oltre a una certa dose di pazienza per l`inevitabile burocrazia che agli imprenditori agricoli - spiega Coldiretti - sottrae almeno 100 giorni di lavoro ogni anno.

(Segue)