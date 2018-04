Cinesi picchiati ai magazzini Printemps a Parigi, web in fiamme

Roma, 27 apr. - Un incidente ai grandi magazzini Printemps di Parigi, dove due clienti cinesi sono stati violentemente maltrattati, ha scatenato le proteste sul web cinese, costringendo il marchio di lusso Balenciaga, accusato di "discriminazione" e minacciato di boicottaggio, a chiedere scusa.

I media ufficiali cinesi hanno riecheggiato l'alterco riportato sulla messaggistica di WeChat da un utente che ha assistito alla scena, e l'argomento è tra gli argomenti più discussi sulla popolare piattaforma di microblogging di Weibo.

I fatti, secondo quanto riporta il Global Times, una delle voci del Partito comunista cinese: un cliente cinese che faceva la coda ai grandi magazzini nel settore dove si trovano i prodotti del marchi di lusso Balenciaga si è ribellato contro le persone che cercavano di saltare la fila, e lui e suo figlio, venuto in sua difesa, sono stati colpiti e gettati in terra. A quel punto un dipendente del marchio invece di prendere le loro difese li ha invitati a "lasciare il posto".

Questa storia ha scatenato una marea di commenti arrabbiati su Weibo, il "Twitter cinese " e gli utenti, denunciando l'episodio come un caso di razzismo, hanno invitato al boicottaggio globale del marchio. "Le scarpe di Balenciaga sono bellissime, ma un episodio del genere apre gli occhi. #Boycott Balenciaga che discrimina i cinesi", "puoi dire addio al mercato cinese": questi alcuni commenti.

Di fronte a queste reazioni furiose, Balenciaga, marchio del gruppo di lusso Kering, ha presentato scuse ufficiali, in mandarino e inglese, su Weibo. "Balenciaga si rammarica l'incidente che si è verificato (Mercoledì) in un grande magazzino di Parigi e chiede sinceramente scusa ai clienti interessati, e ribadisce il suo impegno a rispettare tutti i clienti allo stesso modo",

La clientela cinese, amplissima e molto danarosa, è cruciale per l'industria del lusso francese, come per i grandi magazzini parigini.