Banca Giappone getta la spunga su target tempi risalita inflazione

Roma, 27 apr. - Dopo 6 rinvii la Banca del Giappone ha sostanzialmente gettato la spugna sulla tempistica per il raggiungimento del suo obiettivo di inflazione. L'intento di portare la crescita dei prezzi al consumo al 2% entro l'anno fiscale che si chiude nel marzo 2020 è sparito dal bollettino previsionale, alla prima edizione pubblicata a seguito dell'inizio del secondo mandato del governatore Haruhiko Kuroda.

Questo obiettivo era stato sistematicamente spostato in avanti da quando Kuroda aveva rilevato la guida dell'istituzione, nel 2013. La Banca del Giappone ha anche precisato che continuerà nel suo programma di acquisti di titoli governativi in modo da tenere a zero i tassi di interesse di lungo termine. La valuta nipponica cede leggermente con il dollari che risale a 109,30 yen.