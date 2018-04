Studente Usa torturato, i genitori fanno causa alla Nordcorea

New York, 27 apr. - I genitori dello studente americano "brutalmente torturato" mentre si trovava in viaggio nella Corea del Nord hanno fatto causa contro il Paese comunista. La loro mossa e la rispettiva tempistica potrebbero avere implicazioni geopolitiche rilevanti.

Utilizzando un linguaggio vivido, la mamma e il papà di Otto Warmbier hanno depositato presso un tribunale del District of Columbia la loro causa legale con cui puntano a ottenere denaro per la morte del figlio e per la sofferenza emotiva provata. Lo hanno fatto alla vigilia del summit tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e del leader nordcoreano Kim Jong Un e in vista dell'incontro storico - che dovrebbe verificarsi tra la fine di maggio e l'inizio di giugno - tra Kim e il presidente americano Donald Trump.

