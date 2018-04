Starbucks: conferma stime ma incertezza da formazione antirazzismo

New York, 27 apr. - Starbucks ha chiuso una trimestrale incoraggiante e ha confermato le stime per l'intero esercizio ma gli investitori si sono concentrati sull'effetto ancora tutto da determinare che verrà provocato sulle vendite dalla chiusura per mezza giornata degli oltre 8.000 negozi in Usa: la catena americana di caffetterie aveva annunciato questa decisione il 17 aprile scorso volendo offrire ai suoi dipendenti una 'formazione' antirazzismo. L'iniziativa segue un episodio avvenuto a Philadelphia in cui il manager di un punto vendita ha praticamente fatto arrestare due afroamericani presumibilmente 'colpevoli' di avere usato il bagno senza consumare nulla e di essersi seduti a un tavolo rifiutandosi di andarsene.

Il Ceo Kevin Johnson fu costretto a precipitarsi nella città della Pennyslvania e chiedere personalmente scusa ai due mentre la polizia locale aprì un'inchiesta. Nella call a commento dei conti Johnson ha detto di essere "personalmente impegnato ad agire su più fronti per fare in modo che [episodi del genere] non succedano mai più". Per lui "tutte le aziende commettono errori. Le grandi aziende imparano da essi e migliorano e questo è esattamente quello che intendo fare".

(segue)