Amazon record a Wall Street: conti battono di gran lunga le stime

New York, 27 apr. - Amazon ha stracciato nuovamente le stime degli analisti con la sua trimestrale, nella quale gli utili sono raddoppiati e le vendite hanno messo a segno il balzo trimesttale maggiore da oltre cinque anni. Una settimana dopo avere annunciato per la prima volta il numero di iscritti paganti al servizio Prime, oltre 100 milioni nel mondo, il gruppo ha detto che il costo di abbonamento al servizio stesso in Usa salirà del 20% a 119 dollari l'anno. E continuando a puntare sui contenuti video, i cui costi probabilmente andranno a rallentare la cresciuta futura dei profitti, Amazon ha rinnovato il suo accordo con la National Football League: anche per le stagioni 2018 e 2019 trasmetterà in diretta su Prime Video le partite del giovedì sera.

Quanto ai conti, nel primo trimestre del 2018 il colosso americano del commercio elettronico ha messo a segno utili pari 1,6 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto ai 724 milioni di dollari dello stesso periodo del 2017. I profitti per azione sono passati in un anno a 3,27 dollari da 1,48 dollari, oltre le previsioni degli analisti pari a 1,26 dollari per titolo. I ricavi - che includono quelli generati dai supermercati Whole Foods - sono saliti del 43% annuo a 51 miliardi, anche in questo caso oltre il consenso pari a 49,78 miliardi.

