Roma, 27 apr. - Chiusura in moderato rialzo alla Borsa di Tokyo, un più 0,66 per cento dell'indice Nikkei, con dinamiche analoghe nelle principali piazze asiatiche in scia alle risalite di ieri di Wall Street. Shanghai ha segnato un più 0,25%, Hong Kong più 0,70%. Nel frattempo la valuta giapponese cede leggermente con il dollaro che risale a 109,31 yen.