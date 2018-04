Coree, incontro storico con stretta di mano tra Kim e Moon -3

Seoul, 27 apr. - Questo vertice dovrebbe fare da preludio a un attesissimo faccia a faccia tra Kim e il presidente americano Donald Trump. "Kim Jong Un discuterà in tutta franchezza (...) di tutti i problemi incontrati per migliorare le relazioni intercoreane e arrivare alla pace, alla prosperità e alla riunificazione", ha indicato prima che iniziasse l'incontro l'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna. Che non ha però menzionato la denuclearizzazione.

Dal suo arrivo al potere da fine 2011, dopo il decesso del padre, Kim ha supervisionato un'impressionante accelerazione del programma nucleare e di quello balistico della Corea del Nord. Nel 2017, Pyongyang ha effettuato il test nucleare finora più potente e ha sperimentato missili balistici intercontinentali (Icbm), mettendo teoricamente alla sua portata il territorio continentale degli Stati Uniti. (Segue)