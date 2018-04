Coree, incontro storico con stretta di mano tra Kim e Moon

Seoul, 27 apr. - Un vertice storico, dopo una stretta di mano altamente simbolica sulla Linea di demarcazione militare coreana. E' quello cui hanno dato vita il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, impegnati in circa due ore di colloquio.

Kim si è detto "sopraffatto dall'emozione" dopo aver varcato la linea di demarcazione, diventando in questo modo il primo leader nordcoreano a camminare in territorio sudcoreano dalla guerra di Corea (1950-53). Su invito - inatteso - del dirigente nordcoreano, i due leader hanno brevemente camminato a braccetto nel versante nordcoreano della frontiera, prima di raggiungere a piedi la Casa della Pace, struttura in vetro e cemento situata nella parte meridionale del villaggio di Panmunjom, dove fu firmato l'armistizio.

"Sono venuto qui determinato a dare un segnale di partenza, alle soglie di una nuova storia", ha dichiarato Kim, il cui Paese è accusato di abusi diffusi dei diritti umani. L'arsenale atomico nordcoreano è in cima all'agenda e Moon spera di concludere "un accordo audace per offrire un grande regalo a tutto il popolo coreano e a tutte le persone che ambiscono alla pace".

