Tim: Romano nominata chief technology officer

Roma, 26 apr. - Elisabetta Romano è il nuovo chief technology officer di Tim. Lo comunica la società, sottolineando che la manager entra nel gruppo dal primo luglio riportando direttamente all'amministratore delegato Amos Genish. Avrà la responsabilità "di assicurare a livello di gruppo l'innovazione tecnologica, l'evoluzione delle reti e dell'information technology a sostegno del percorso di trasformazione digitale".

Dopo i recenti ingressi di Stefano Siragusa a capo delle infrastrutture di rete, di Riccardo Meloni responsabile delle risorse umane e di Pietro Scott Jovane alla guida della funzione commerciale, "la squadra di manager dell'azienda si arricchisce di una nuova e qualificata figura, la cui professionalità è riconosciuta a livello internazionale".

Romano infatti "è impegnata nel settore delle telecomunicazioni, It e Media da circa 30 anni, con una carriera sviluppata principalmente in Ericsson sia in Europa sia negli Stati Uniti. La sua lunga esperienza in un settore in continua trasformazione sarà centrale per permettere al gruppo di cogliere le nuove opportunità derivanti dalla convergenza tra contenuti e tecnologia".

Elisabetta Romano in passato "è stata anche a capo della divisione Tv & Media di Ericsson, con l'obiettivo a livello globale di sviluppare soluzioni e servizi innovativi per gli operatori tv e content provider. Il suo ultimo incarico era invece la responsabilità, sempre per Ericsson, della divisione Core Network focalizzata sullo sviluppo dei servizi di connettività, in particolare quelli legati al broadband mobile connesso alla tecnologia 5G".

Nel nuovo ruolo di Cto di Tim, Romano "garantirà inoltre i processi integrati di ingegneria e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, delle piattaforme e delle applicazioni informatiche e il governo delle relative attività".