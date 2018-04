Bergamini: conflitto interessi? M5S dica sì a commissione su big data

Roma, 26 apr. - "Una legge sul conflitto di interessi c'è, il problema è che non include quei movimenti politici che attraverso il web sono in grado di profilare gli elettori reali e potenziali. Se la proposta dei 5stelle non è l'ennesima trovata pubblicitaria per rubare voti alla sinistra antiberlusconiana, dicano sì alla mia proposta di istituire una commissione di inchiesta parlamentare sull'utilizzo dei big data. Solo una volta chiarito il rapporto tra partiti, società come la Casaleggio & Associati e democrazia, sarà possibile fare una legge che risolva i conflitti di interesse che mettono davvero a rischio il libero confronto democratico. Modificare la legge sul conflitto di interessi, senza aver prima guardato ai raggi x i conflitti di interesse potenziali e reali dei grillini, sarebbe un modo di piegare la democrazia ai propri interessi". Lo afferma in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.