Trump ammette: Cohen si è occupato per me di Stormy Daniels

New York, 26 apr. - Il presidente Donald Trump ha nominato per la prima volta Stormy Daniels, la pornostar che afferma di aver avuto un rapporto sessuale con lui quando era già sposato con Melania. Nell'intervista al programma 'Fox & Friends', il presidente ha confermato che Michael Cohen, il suo avvocato, si è occupato della questione: "Michael mi rappresenta per alcune cose e lo ha fatto per questo pazzo accordo con Stormy Daniels. Non ha fatto nulla di male. Non sono stati usati fondi per la campagna elettorale, questo sarebbe stato un problema".

Finora Trump aveva sempre negato di essere a conoscenza di un accordo raggiunto da Cohen con la pornostar per farla restare in silenzio. L'avvocato personale del presidente ha versato a Stormy Daniels 130.000 dollari prima delle elezioni del 2016, comprando così il silenzio sulla presunta relazione del 2006. Cohen è al momento sottoposto a un'indagine federale a New York.