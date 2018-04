Usa, Trump felice per nomina Pompeo: "È un patriota"

New York, 26 apr. - Il presidente americano Donald Trump ha accolto in modo positivo la conferma della nomina di Mike Pompeo a segretario di Stato.

Con un nota diffusa dalla Casa Bianca, il presidente ha detto che Pompeo, il 70esimo segretario di Stato, è un "patriota" che ha "un talento, un'energia e un intelletto immensi".

Per Trump, Pompeo sarà una "risorsa incredibile per il nostro Paese in un momento difficile della storia. Metterà sempre gli interessi dell'America davanti agli altri. Ha la mia fiducia. Ha il mio sostegno". Trump ha nominato Pompeo, un falco repubblicano, per sostituire il moderato Rex Tillerson.