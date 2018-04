Usa, Bill Cosby colpevole violenza sessuale contro donna... -5

New York, 26 apr. - Cosby pagò Constand 3,38 milioni di dollari per chiudere una causa legale da lei lanciata contro di lui nel 2005. L'attore ha sembre negato di avere abusato sessualmente della donna ma la procura ha sostenuto che lui è uno sfruttatore seriale che si è guadagnato la fiducia di donne giovani, inclusa Constand, promettendo di fare da mentore per loro prima di abusarle sessualmente.

Il processo era visto come un referendum sul movimento #MeToo, rinato dopo lo scandalo che ha travolto lo scorso ottobre il produttore cinematografico Harvey Weinstein. Gloria Allred, l'avvocato che rappresenta le 62 donne che hanno accusato il celebre attore, ha cantato vittoria dai gradoni del tribunale. Thomas Mesereau, il legale di Cosby, ha difeso il suo cliente dicendo "questa battaglia non è finita".