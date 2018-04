Usa, Bill Cosby colpevole violenza sessuale contro donna... -4

New York, 26 apr. - Gran parte del processo si è concentrata su Constand e la madre di lei ma il giudice aveva permesso a cinque donne che a loro volta avevano accusato Cosby di violenze di testimoniare contro di lui; anche loro avevano sostenuto di essere state drogate negli anni '80 quando erano aspiranti attrici o modelle. Quattro di loro hanno detto di ricordare di essere state stuprate o molestate.

I legali di Cosby hanno cercato - inutilmente - di descrivere Constand (all'epoca dei fatti aveva 30 anni) come una truffatrice che si era inventata tutto per strappare denaro alla star televisiva. La difesa dell'attore aveva chiamato a testimoniare una ex collega di Temple University - l'alma mater di Cosby, di cui era un membro del board - per dire che Constand una volta le disse di non essere stata abusata da Cosby e che da lui voleva soldi per lasciare il suo lavoro. (Segue)