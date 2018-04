Bengasi (Libia), 26 apr. - L'uomo forte dell'est della Libia, il generale Khalifa Haftar, è rientrato a Bengasi dopo un ricovero di diverse settimane a Parigi.

Haftar, 75 anni, sorridente e vestito con un completo nero, è sceso rapidamente dall'aereo per salutare i suoi generali. Non appariva in pubblico da diverse settimane e nessuna sua foto recente era stata pubblicata, alimentando voci sulla sua condizione di salute sui social network.

(fonte AFP)