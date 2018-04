Brexit, Barnier: rischio di mancato accordo con Ue persiste

Bruxelles, 26 apr. - Non deve essere "sottovalutato" il rischio di vedere gli europei e i britannici non raggiungere un accordo. Lo ha affermato il negoziatore dell'Unione Europea per la Brexit, Michel Barnier.

"Finchè la ratifica non sarà avvenuta, noi dobbiamo tenerci pronti a uno scenario 'nessun accordo, nessun periodo di transizione'. È nostra responsabilità collettiva", ha affermato il francese durante una conferenza economica a Sofia.

Barnier ha rilasciato queste dichiarazioni un mese dopo l'accordo di principio concluso tra l'Ue e Londra su un periodo di transizione di 21 mesi dopo l'uscita del Regno Unito, previsto il 29 marzo 2019, malgrado le divisioni sulla questione della frontiera tra le due Irlande.

(fonte AFP)