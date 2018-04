Orlando: su ordinamento carceri governo può procedere ma...

Roma, 26 apr. - Sulla riforma dell'ordinamento penitenziario il governo può andare avanti anche senza il parere delle Camere, ma sarebbe bene che le forze politiche non tenessero "in ostaggio questo provvedimento" e dessero il loro contributo in Parlamento, perché l'Italia "rischia una condanna dalla Corte Ue. Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, parlando a Zapping su Rai radio uno.

"Non lo dico io, lo dicono i costituzionalisti. Il parere delle Camere è obbligatorio, ma non vincolante. Io continuo a chiedere che le Camere diano un parere, se questo non avviene - secondo l'interpretazione di alcuni costituzionalisti - il termine entro il quale questo parere non dato equivale a un assenso è quello della trasmissione alle commissioni speciali.

Io preferirei che ci fosse una pronuncia, anche negativa, della quale il governo dovrebbe comunque tener conto politicamente, piuttosto che assumere un'iniziativa che comunque può consentirci egualmente di arrivare a licenziare un testo". Il punto, ha concluso, è il "rischio di una condanna del nostro paese per violazione dei diritti umani alla corte di Strasburgo. Non tenete in ostaggio questo provvedimento perché noi questo tema lo dovremo affrontare, chiunque sia chiamato a governare".