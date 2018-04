Usa, Pompeo pronto a partire per Bruxelles per meeting Nato

New York, 26 apr. - Mike Pompeo è pronto a partire per Bruxelles dove domani si terrà l'incontro Nato dei ministri degli Esteri. Pompeo è appena stato confermato segretario di Stato dal Senato degli Stati Uniti e sta giurando in questo momento per poi prendere l'aereo di stato già pronto alla Joint Base Andrews, la base militare americana in Maryland. Pompeo è l'ex direttore della Cia, un falco repubblicano molto critico sull'Iran e da sempre sostenitore di una politica estera aggressiva. Sostituisce Rex Tillerson, che invece aveva guidato il dipartimento per il primo anno dell'amministrazione Trump in modo molto moderato.