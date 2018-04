Usa, Bill Cosby colpevole violenza sessuale contro donna nel 2004 -2

New York, 26 apr. - Il verdetto è giunto dopo quasi tre settimane di processo in un tribunale della contea di Montgomery, vicino a Philadelphia (Pennsylvania). E' la seconda volta che una giuria ha preso in mano il destino dell'attore. L'estate scorsa un processo finì dopo sei giorni in cui i membri della giuria non riuscirono a prendere una decisione all'unanimità su nessuna delle tre accuse di molestie sessuali aggravate mosse contro l'attore della celebre serie tv "I Robinson".

Constand, ex dipendente del team di basketball della Temple University a Philadelphia, aveva sostenuto che Cosby aveva abusato di lei dopo averla drogata nella casa del comico nella periferia della città della Pennsylvania.