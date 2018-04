Orlando: chi vuole confronto con M5s non lo fa per la poltrona

Roma, 26 apr. - Andare a vedere le carte dei 5 stelle è giusto, ma chi lo chiede non lo fa per "la poltrona". Lo ha detto Andrea Orlando parlando a Zapping su Rai radio uno. "Va detto con chiarezza che chi ipotizza un confronto non lo fa perché pensa di salvare la poltrona, io non immagino di poter fare parte di una compagine di governo".

Il ministro ha aggiunto: "Penso che si devono mettere dei paletti molto chiari, penso anche al settore del quale mi sono occupato: non si può fare un governo per fare un governo, serve anche un minimo comune denominatore, sennò il governo poi dura due giorni".

Volere il dialogo, ha precisato, non significa essere certi che si arriverà ad un'intesa: "Non sono affatto convinto si possa arrivare a una qualche forma di accordo. Penso sia giusto fare una verifica per non avere rimpianti".

Positiva, per Orlando, l'idea di tenere un referendum tra gli iscritti: "Io penso che qualunque forma di coinvolgimento, io coinvolgerei anche i nostri elettori Penso dovremmo cominciare a far pronunciare gli organismi, è stato un errore rinviare l'assemblea nazionale. Cerchiamo di stare uniti, anche nella possibilità di un voto, che è un'eventualità che non dipende soltanto da noi".