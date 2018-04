Terrorismo, Alfano: contrasto al finanziamento è priorità... -3

Roma, 26 apr. - Per di più, ha evidenziato il ministro degli Esteri italiano, "incrociando queste informazioni con i dati in possesso delle Autorità giudiziarie è possibile comprendere meglio le dinamiche del fenomeno del finanziamento del terrorismo, per essere più efficaci nel contrastarlo. Pensate, ad esempio, a quei canali finanziari alternativi ed innovativi che richiedono azioni più penetranti ed incisive, fra cui il sistema delle cripto-valute. A ciò si somma l`uso di internet da parte delle organizzazioni terroristiche non soltanto per la propaganda e il reclutamento, ma anche ai fini del loro finanziamento. Per questo, lo scorso settembre, i Primi Ministri di Italia, Francia e Regno Unito hanno lanciato una nuova iniziativa che riunisce Stato e Industria per rispondere a questo abuso di internet".

"All`interno della Coalizione Globale, l`Italia co-presiede con gli Stati Uniti e l`Arabia Saudita il Counter-ISIS Finance Group", ha rammentato il titolare della Farnesina, "Il nostro obiettivo è rafforzare la collaborazione operativa e lo scambio di informazioni fra gli Stati sulle tattiche e le attività finanziarie di Daesh, coinvolgendo sempre di più il settore privato; nonché il coordinamento di iniziative di assistenza tecnica verso quei Paesi più esposti alla minaccia finanziaria di Daesh. Dobbiamo sempre ricordare che "cooperazione" implica "fiducia", altrimenti rischia di essere poco efficace". (Segue)