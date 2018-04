Roma, 26 apr. - Andrea Orlando si augura che la direzione Pd eviti una "conta", ma se ci si arrivasse chi dovesse finire in minoranza dovrebbe adeguarsi alle scelte della maggioranza. Il ministro della Giustizia lo ha detto durante la trasmissione 'Zapping' su Rai radio uno. "Se ci sarà una conta - mi auguro si possa trovare una sintesi - chi è in minoranza dovrà adeguarsi all'esito della votazione. A me è successo tante volte. Dopodiché quella votazione fa passare a una fase due".