Orlando: se pd dice no a confronto con M5s si prepari a elezioni

Roma, 26 apr. - Andrea Orlando ritiente che il Pd debba "andare a vedere" le carte M5s, ma questo non significa accordo a tutti i costi, deciderà la direzione del partito e se dovesse prevalere il no al dialogo bisognerà cominciare a discutere su come, e con quale leader, andare a nuove elezioni. Orlando lo ha detto parlando a 'Zapping' su 'Rai radio uno', spiegando che comunque non ritiene scontato l'esito dell'eventuale dialogo.

"Io - ha spiegato - credo semplicemente che prima di dire che questa ipotesi non è percorribile abbiamo il dovere di andare a vedere. Verificare se ci sono le condizioni di realizzare tutto o parte del proprio programma. Sono per il confronto, ma non sono per il confronto a prescindere, se non ci sono le condizioni politiche bisogna trarne le conseguenze".

Orlando ha insistito: "Se la direzione Pd dovesse valutare non percorribile il confronto dobbiamo anche cominciare a discutere su come ci prepariamo al confronto elettorale. E' giusto che il Pd si prepari, definendo anche un percorso, su quale è l'impostazione programmatica con la quale andare alle elezioni, sui chi dovrebbe guidare il partito ".