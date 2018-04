Governo, Vitali (Fi): Pd-M5s peggio della vecchia politica

Roma, 26 apr. - "Stiamo assistendo ad un teatrino che racconta il peggio della vecchia politica, una pantomima targata Pd-M5s che sta bloccando il Paese. I grillini hanno costruito la loro immagine sul 'mai con il Pd' ed oggi rinnegano se stessi con un corteggiamento quotidiano". Lo afferma in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Luigi Vitali.

"Tutto per le poltrone, con una dose letale di ipocrisia. Nel frattempo, noi ci auguriamo che il presidente Mattarella - aggiunge - affidi il mandato esplorativo a Salvini o ad altra personalità del centrodestra affinché cerchino i voti in parlamento. Ciò perché la nostra è l'unica coalizione legittimata a governare dal voto popolare dello scorso 4 marzo oltre ad essere l'unica a non propinare uno spettacolo indecoroso ai cittadini".