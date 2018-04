Governo, Sisto (Fi): per Pd accordo con M5S è abbraccio mortale

Roma, 26 apr. - "Non credo che la direzione del Pd cadrà nel tranello dei 5 Stelle che stanno solo cercando qualcuno da fagocitare per arrivare al governo. Per i dem, che sono stati per 5 anni il bersaglio privilegiato degli improperi grillini, un governo con loro sarebbe un abbraccio mortale, un connubio contro natura". Lo ha detto a La Bussola, in onda su Rai News24, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "I 5 Stelle non hanno alcuna idea o capacità di programmazione: da loro arriva solo estemporaneità e voglia di potere. Per quanto ci riguarda, la coalizione di centrodestra tiene: siamo leali ai nostri impegni e agli elettori. E credo che non convenga a nessuno rompere per offrirsi ai 5 Stelle come un vassallo da dominare", ha concluso.