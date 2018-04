Unieuro: nel 2017 ricavi +12,8% a 1,874 miliardi, cedola 1 euro

Roma, 26 apr. - Unieuro archivia il 2017 con un risultato netto adjusted di 39,4 milioni, in crescita dell'8,5%. Lo comunica la società dopo il consiglio di amministrazione sul bilancio annuale. I ricavi netti sono stati pari a 1,874 miliardi, in aumento del 12,8% "grazie ad acquisizioni, nuove aperture e e-commerce". Il cda ha deciso quindi di proporre all'assemblea un dividendo di un euro per azione.

"Il nostro primo bilancio da società quotata - sottolinea l'amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli - si chiude con risultati eccellenti, ancor più significativi perchè raggiunti in un contesto di mercato altamente sfidante e in costante trasformazione, anche alla luce dei cambiamenti delle abitudini di acquisto dei consumatori".

Nel 2017, aggiunge Monterastelli, "Unieuro ha segnato nuovi record in termini di fatturato, redditività e produzione di cassa, trainati dalla crescita organica e da ben quattro acquisizioni. In coerenza con quanto dichiarato in sede di Ipo, abbiamo continuato quel cammino virtuoso di consolidamento del mercato che è insito nel nostro Dna e che è destinato a proseguire nei prossimi mesi, sempre all'insegna del rigore e della razionalità strategica".